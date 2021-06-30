أكبر مستشفى عائم في التاريخ

انتهى حديثاً بناء أكبر “سفينة مستشفى” في العالم تحمل اسم “الرحمة العالمية”، علماً أنها ستتحرك قريباً من الميناء الذي صنعت فيه في شمال شرق الصين متجهة إلى أوروبا.

واستغرق بناء السفينة التابعة لمنظمة “سفن الرحمة” نحو 7 سنوات، وخرجت في رحلة اختبار في شهر أيار الماضي ليتم التأكد من كفاءتها في البحر، قبل أن يُعلن عن جاهزيتها للعمل.

وستتجه سفينة “الرحمة العالمية” من الصين إلى بلجيكا ليتم تجهيزها بالمعدات، قبل انطلاقها بعد ذلك إلى السنغال.

وبدلاً من احتواء السفينة على فنادق ومحلات ترفيه فإنها تضم مستشفى كبيراً مجهزاً بالكثير من المعدّات ليمكنه التعامل مع مختلف الحالات الطبية.

ويبلغ طول السفينة 174 متراً وتضم 6 غرف عمليات و 150 سريراً، وكلف بناؤها 150 مليون يورو تقريباً بتمويل من متبرعين، فيما سيكون تدريب الأطباء والمتدربين أحد أهم أولوياتها، حيث يمكن للسفينة أن تستوعب 600 متدرب في نفس الوقت.

يذكر أن منظمة “سفن الرحمة” لديها سفينة طبية أخرى هي “رحمة أفريقيا” ويبلغ حجمها نصف حجم السفينة الجديدة.