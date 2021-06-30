إيران..انطلاق تدريبات “الأمن المستدام 1400” في بحر قزوين

انطلقت صباح اليوم في بحر قزوين شمال إيران تدريبات (الأمن المستدام 1400) للقوة البحرية في الجيش الإيراني.

هذه التدريبات انطلقت بمشاركة جميع أنواع الوحدات السطحية والطيران البحري للجيش الإيراني بما في ذلك قاذفات الصواريخ والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات والطائرات دون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية إلى جانب الوحدات البحرية ومشاركة القوات الخاصة البحرية للجيش في بحر قزوين، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية ارنا.

وتجري هذه التدريبات على مساحة تبلغ نحو 77 ألف كيلومتر مربع في المياه الإقليمية الإيرانية في بحر قزوين وتهدف إلى تعزيز الأمن الشامل في البحر وإظهار الاستعداد القتالي والإشراف المعلوماتي للبحرية الإيرانية.

كما تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب المكتسبة للمقاتلين الجدد في البحرية الإيرانية، فيما يقوم سلاحا الجو والمضادات الجوية في الجيش الإيراني بتوفير الأمن في منطقة التدريبات في سياق التغطية والإسناد الجوي المباشر.