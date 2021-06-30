الاتحاد الرياضي ينفي إهمال لاعبي الحسكة “أمنّا لهم الاقامة في فندق خاص”

البعث ميديا || مؤيد البش

أثارت صورة لاعب فريق الحسكة لبناء الأجسام وهو يفترش أحد الأرصفة في دمشق الكثير من الجدل، وخصوصا أن الفريق سيشارك غدا في تجارب انتقاء المنتخب الوطني لبناء الأجسام الذي سيشارك في البطولة العربية.

البعث ميديا تواصلت مع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام المشرف على محافظة الحسكة عبد الناصر كركو الجاسم لاستيضاح وجهة نظر الاتحاد الرياضي العام الذي لم يستطع تأمين إقامة للاعب حسب ادعائه.

الجاسم أكد أن الموضوع تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه كون اللاعب بالأساس لم يكن في فندق الهدف أو في أي فندق تابع للاتحاد الرياضي العام، مشيرا إلى أن اللاعب قدم طلبا لاستضافته في فندق تشرين وعلى الرغم من الضغط الكبير على الفندق المخصص للمنتخبات الوطنية إلا أنه تم تأمين إقامة له لمدة يومين حتى نهاية التجارب، لكن اللاعب -بحسب الجاسم- لديه بعض الأعمال الخاصة لذلك يريد الإقامة لمدة تزيد عن عشرة أيام وهذا الأمر غير ممكن في ظل انشغال الفندق.

وأكد الجاسم أن الاتحاد الرياضي لم يكتف بذلك بل عرض على اللاعب الإقامة في أحد الفنادق الخاصة بسعر الرياضيين مع تكفل المكتب التنفيذي بدفع الفرق إلا أن اللاعب رفض محتجا على تصنيف الفندق.

وأوضح الجاسم أن رياضيي الحسكة يحظون باهتمام ودعم خاص بالنظر للظروف الصعبة التي يواجهونها، مستشهدا باستضافة كل أندية المحافظة وفي مختلف الألعاب في فنادق الاتحاد مع تأمين كل المستلزمات المالية واللوجستية لهم.