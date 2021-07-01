اعتماد كود الكتروني محدد بالمؤسسة العامة لاكثار البذار لضبط عمليات غش البذار

وجه حسان قطنا وزير الزراعة المؤسسة العامة لاكثار البذار بشراء كل الكميات الممكنة من محصولي القمح والشعير لتأمين احتياجات الفلاحين من البذار للموسم القادم، وفق المواصفات المعتمدة.

وأكد قطنا خلال اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة المؤسسة على تأمين 100 ألف طن من بذار القمح و 20 ألف طن من بذار الشعير والبدء بعمليات الغربلة والتعقيم من الآن بحيث تكون جاهزة للتسليم للفلاحين في بداية الشهر العاشر من هذا العام، كما وجه برفع سعر استلام محصول الشعير من الفلاحين إلى 1270 ليرة للكيلو غرام الواحد لتشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم إلى مراكز فروع المؤسسة في المحافظات، واعتماد كود الكتروني محدد بالمؤسسة لضبط عمليات غش البذار المنتج في المؤسسة.

كما شدد قطنا على تشكيل لجنة لإعادة النظر بالبروتوكول المعتمد في إنتاج البذار في المؤسسة، والعمل على زيادة الكميات المستلمة من بذار محاصيل الحمص والعدس والفول، لإدخالها بالدورة الزراعية، والاهتمام بإنتاج بذار القطن من الأصناف المعتمدة على مستوى كل محافظة.

البعث ميديا ميس بركات