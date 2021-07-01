مع استمرار تأثير منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية في طبقات الجو العليا، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو صيفياً حاراً بشكل عام، وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وبالنسبة للرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة، غداً، ارتفاعها في المناطق الجنوبية الشرقية، بينما تكون أعلى من معدلاتها من 4 إلى 7 درجات في باقي المناطق.