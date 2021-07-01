الرئيس الصيني: لن نسمح أبدا بالتنمر علينا أو اضطهادنا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تسير على “مسار تاريخي لا رجوع فيه” وأن “عهد الصين التي تتعرض للتنمر ولى إلى الأبد”.

وخلال الاحتفالات بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني قال شي اليوم وفقا لوكالة شينخوا: “الشعب الصيني لن يسمح أبدا لأي قوة أجنبية بالتنمر عليه أو اضطهاده أو قهره”.

وأضاف: “الصين عملت دائما على حماية السلام العالمي والمساهمة بالتنمية العالمية والحفاظ على النظام الدولي”، داعيا إلى بذل جهود مستمرة لتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وأكد شي أن الحزب الشيوعي الصيني يهتم بمستقبل البشرية ويرغب في المضي قدما جنبا إلى جنب مع جميع القوى التقدمية في جميع أنحاء العالم.

ولفت الرئيس الصيني إلى أن بلاده حققت الهدف المئوي الأول وهو إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في شتى النواحي وقال: “هذا يعني أننا توصلنا إلى حل تاريخي لمشكلة الفقر المدقع في الصين ونحن نمضي الآن بخطوات واثقة نحو الهدف المئوي الثاني المتمثل بتحويل الصين إلى دولة اشتراكية حديثة قوية في شتى النواحي”.

كما أكد أن بلاده ستعزز إمكانات قواتها المسلحة وسترتقي بها إلى المعايير العالمية حتى تكون مزودة بقدرات أكبر ووسائل أكثر موثوقية لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية الوطنية وقال: “ينبغي علينا تسريع تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة”، واصفا الجيش الشعبي الصيني بالقوة الكبيرة لحماية السلام الإقليمي والعالمي.