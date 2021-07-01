اليمن.. ضحايا في قصف لقوى العدوان على صعدة

يتواصل العدوان السعودي على الشعب اليمني، حيث استشهد يمنيان وأصيب 16 آخرون بقصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان على محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكر مصدر أمني لوكالة سبأ أن ثمانية مواطنين أصيبوا بجروح حال بعضهم خطرة نتيجة قصف صاروخي ومدفعي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية كما أصيب مواطنان بقصف على مديرية شدا وآخران في أحياء سكنية بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر ما تسبب أيضا بأضرار جسيمة في ممتلكات الأهالي.

كما ذكر موقع المسيرة نت أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف مديرية شدا الحدودية ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ستة آخرين.

واستهدفت قوى العدوان بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية فيما شن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف.

إلى ذلك واصلت قوى العدوان خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأوضح مصدر أن قوى العدوان ارتكبت 153 خرقا للاتفاق شملت قصفاً مدفعياً وصاروخياً وغارات وتحليقا للطيران التجسسي واستحداث تحصينات قتالية.