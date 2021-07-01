انفجار مستودع للألعاب النارية في لوس أنجلوس

أدى انفجار مستودع غير مرخص للألعاب النارية جنوب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لإصابة 16 شخصا.

وبحسب شبكة (ايه بي سي) الإخبارية الأمريكية، قالت شرطة لوس أنجلوس على “تويتر” اليوم: إنها اكتشفت مستودعا ضخما غير مرخص للألعاب النارية في منزل بحي سكني في المدينة وأن الانفجار وقع أثناء محاولة عناصرها تفجيره “بشكل آمن” ما أدى لإصابة 16 شخصا بينهم عشرة شرطيين إضافة إلى تضرر العديد من المنازل في المنطقة.

وأشارت الشرطة إلى أن عناصرها صادروا أمس كميات كبيرة من الألعاب النارية في المستودع وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الانفجار.