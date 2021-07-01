تعيين غلام حسين محسن إيجئي رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية

عين قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي غلام حسين محسن إيجئي رئيسا للسلطة القضائية خلفا لابراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للبلاد الشهر الماضي.

ولفت الخامنئي في قرار التعيين الذي صدر اليوم إلى أن تعيين محسن إيجئي جاء في ضوء مؤهلاته القانونية وخبراته القيمة ومعرفته العميقة وماضيه اللامع في مجال القضاء.

وأشار الخامنئي في قراره إلى انتخاب رئيسي رئيسا للجمهورية بصوت الشعب ووجه له الشكر لجهوده خلال فترة توليه رئاسة السلطة القضائية.