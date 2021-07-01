في ريف حلب الشمالي.. مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون عدداً من المدنيين

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم ضد الأهالي في مناطق انتشارهم بريف حلب الشمالي وأقدموا على اختطاف عدد من المدنيين في منطقة عفرين.

وذكرت مصادر محلية لـ”سانا” أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي مما يسمى “فرقة الحمزات” الإرهابية اختطفوا مدنيين اثنين من قرية كوليان تحتاني في منطقة عفرين شمال غرب حلب وقاموا بابتزاز ذويهما وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهما.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات إرهابية من “فرقة الحمزات” أيضاً شنت حملة مداهمات ترافقت مع عملية ترويع للأهالي وخاصة الأطفال والنساء عبر إطلاق الأعيرة النارية في قرية حسن كلكاوي بمنطقة عفرين واختطفت أربعة مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.