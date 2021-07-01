لتقليل انتشار (العفن الأسود).. مجموعة نصائح من الصحة العالمية

نصحت منظمة الصحة العالمية بتقليل استخدام الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية لحالات كوفيد19 الخفيفة والمتوسطة لتقليل خطر الإصابة بعدوى فطرية تسمى (العفن الأسود).

المتحدثة باسم المنظمة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، صرحت بأن العفن الأسود موجود بشكل شائع في البيئة لكنه يصيب الأشخاص الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة، مثل الأشخاص المصابين بالسكري وبأمراض خبيثة كالسرطان والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة، وبالطبع كوفيد19 أيضاً يضعف المناعة.

كما بينت أن منظمة الصحة العالمية تنصح بالتقليل من الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية للحالات الخفيفة والمتوسطة، مع مراعاة أن الكورتيكوستيرويدات تساعد بإنقاذ حياة الناس فقط في الحالات الثقيلة للمرض.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى توثيق عدة حالات للإصابة بفطر الغشاء المخاطي، والذي يعرف باسم الفطر الأسود، في الكثير من دول العالم، وهو مرض يهدد الحياة ويصيب بعض مصابي كورونا أو بعد التعافي من الفيروس، وهو أحد المضاعفات التي تسببها العدوى الفطرية، ويمكن أن يتطور المرض لدى الأشخاص الذين على اتصال بجراثيم فطرية في البيئة أو بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق، وأكبر خطر يمثله المرض على مرضى السكري وكذلك الذين تنخفض مناعتهم بعد محاربة المرض وعلى وجه الخصوص فيروس كورونا.