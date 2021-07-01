مندوب روسيا بالأمم المتحدة: نقل المساعدات إلى سورية عبر الحدود خرق للقانون الدولي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، أن بلاده لا تؤيد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود، لأنها تشكل خرقاً كاملاً لمبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي.

موقع قناة روسيا اليوم نقل عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن موسكو بينت منذ البداية أن التصريحات حول استئناف عمل المعابر الحدودية فكرة سيئة، مشيرا إلى أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود تخرق بشكل كامل مبادئ تقديم المساعدات الإنسانية وأحكام القانون الدولي.

وأوضح بأنه حينما مددنا العام الماضي نقل المساعدات عبر الحدود لسنة إضافية، حتى 10 تموز، أكدنا أنه يجب ضمان الدعم عبر خطوط التماس في الأراضي السورية.

في سياق أخر، دعا نيبينزيا الولايات المتحدة إلى العودة فورا إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا على أنه لا بديل من هذه الخطة.