الوفد الحكومي برئاسة المهندس عرنوس يبدأ زيارة عمل إلى اللاذقية

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

اطلع الوفد الحكومي برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على واقع العمل في نبع السن و مشروع المتحلق الجنوبي لمدينة القرداحة و فندق الكرنك السياحي في القرداحة و المطمر الصحي للنفايات في موقع قاسية بالحفة ، و قد اطلع المهندس عرنوس على العمل بمحطة نبع السن و هو المصدر الرئيس لمياه الشرب في المحافظة حيث يؤمّن نحو ٨٠ % من حاجتها بكمية تتراوح بين ٣٠٠ إلى ٣٢٠ ألف متر مكعب يومياً فيما يتم تأمين الباقي من آبار وينابيع محلية بكمية تتراوح بين ٧٠ و ٨٠ ألف متر مكعب يومياً ، كما تفقد المهندس عرنوس و الوفد الحكومي سير الاعمال في مشروع المتحلق بمدينة القرداحة ونسب الانجاز والمراحل التي وصل اليها المشروع.

والمشروع من تنفيذ فرع مؤسسة الاسكان العسكرية 2 بطول ٢٣٠٠ متر وعرض ٢٤ مترا ويبدأ من أوتستراد الفندق وينتهي في حي بيت علوش وهو ملحوظ على المخطط التنظيمي للمدينة.

و عرض مدير الفرع ٢ لمؤسسة الاسكان العسكري المهندس محمد علي ل.مراحل العمل ونسب الانجاز والية التنفيذ المتبعة في انجاز الاجزاء المنتعظهية بشكل كامل من تعبيد وارصفة .

و في مشروع المطمر الصحي لمكب قاسية استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من مدير الخدمات الفنية في اللاذقية المهندس محمد علي الى شرح حول

الأعمال الجاري تنفيذها في موقع المشروع الذي يعتمد مبدأ تدوير النفايات المنزلية وفق الشروط الصحية و البيئية