السياحة تطرح المجمع السياحي رقم واحد التابع للتجمع التعاوني بدمر

البعث ميديا – بسام عمار

ذكر عامر خليل مدير التجمع التعاوني السكني للنقابات المهنية لمشروع دمر أن وزارة السياحة طرحت موقع مشروع المجمع السياحي رقم واحد في منطقة توسع دمر – الشام الجديدة بمحافظة دمشق العائد ملكيته للتجمع بهدف إشادة مجمع سياحي متكامل يتألف من فندق وشقق فندقية بسويات ثلاث وأربع نجوم ومطاعم وكافتيريات ومركز رجال أعمال ومركز تجاري مع نادي رياضي وصالات رياضية وترفيهية وألعاب الكترونية وألعاب أطفال وسينما ومنطقة معارض خارجية وحدائق ومسطحات خضراء بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية ورياضية وثقافية متممة على مساحة /97000/م2 بصيغة التعاقدB.O.T ومدة التنفيذ /59/ شهر من تاريخ تسليم الموقع ومدة استثماره /45/ سنة مشيرا الى أن المشروع عند بدء تنفيذه سيكون من أهم المشاريع السياحية الترفيهية الرائدة في المحافظة وسيحقق تنمية اقتصادية واجتماعية في المنطقة ويؤمن فرص عمل بأعداد كبيرة إضافة الى الناحية الجمالية لمنطقة التواجد وسيحقق عائدات مالية كبيرة للتجمع منوها الى أن طرح المشروع يؤكد على أهميته السياحية والاقتصادية املا ان يكون هناك استثمار سريع له.