وزير الأوقاف من معرض القاهرة للكتاب: للكتاب السوري رسالة تنوير استثنائية

زار وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد الجناح السوري في معرض القاهرة الدولي للكتاب والتقى أصحاب دور النشر والعارضين السوريين منوهاً بجودة الكتاب السوري وما يحمله من رسالة علمية وأدبية تجوب العالم كله.

وقال السيد في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة اليوم “إن الكتاب السوري لديه رسالة تنوير استثنائية لأنه يواجه العنف والتطرف والإرهاب ويقدم صورة الدين السمح الصحيحة ويواجه الأفكار الهدامة التي تبنتها التنظيمات الإرهابية ويدحضها بالحجة والبرهان”.

وأكد وزير الأوقاف أن محاربة الفكر المتطرف لا تقل أهمية عن محاربة التنظيمات الإرهابية المسلحة وكما يقاتل الجيش العربي السوري في المعركة لإنهاء الإرهاب يحارب أصحاب الفكر ودور النشر من يروج لهذا الإرهاب.

من جهته قال رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم حافظ في تصريح مماثل “أن الناشر السوري يواجه التحديات لإيصال رسالته الأخلاقية الثقافية ولكي يواجه بالحجة الفكر التكفيري” مشيراً إلى أن المثقف السوري والناشر يتكاملان في رسالة تنويرية تنير العقول.

وأوضح حافظ أن الناشر السوري ورغم انعقاد معرض القاهرة في ظل إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا المستجد إلا أنه أصر على المشاركة وعدم الغياب لأنه يدرك جيداً أن الحضور واجب وطني وأدبي لا يمكن التخلف عنه.

بدوره قال رئيس البعثة السورية في القاهرة الدكتور بسام درويش إن المشاركة السورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب هي “مشاركة تنويرية لبلد الأبجدية الأولى وعلى الرغم من سنوات الحرب الظالمة على سورية تظل دور النشر السورية علامة فارقة وتقدم للقارئ العربي خيرة الكتب وأمهاتها”.

وأضاف درويش “كما أن سورية ستبقى منارة العلم والعلماء في كل المجالات سيظل الناشر السوري رسولاً ثقافياً للوطن يتواجد مع إنتاجه الثقافي في كل المحافل الثقافية الدولية”.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناح، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالإضافة إلى امريكا.

وتشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث “جوجل”، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض.

إلى جانب انطلاق مبادرة ثقافتك كتابك وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة.

وشارك في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب مدير أوقاف ريف دمشق الدكتور خضر شحرور ومستشار الوزير الدكتور أحمد قباني.