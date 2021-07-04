برنامج علم النفس السريري.. بالتعاون مع امال

البعث ميديا – فداء شاهين

اتفقت جامعة دمشق مع منظمة امال على افتتاح برنامج الإجازة في علم النفس السريري بكلية العلوم الصحية بجامعة دمشق، بما يؤمن الدرجة العلمية المناسبة للعاملين في هذا الحقل ويعزز نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي ينعكس إيجاباً على نوعية حياتهم.

ونصت الاتفاقية على الإشراف والتدريس في برنامج الإجازة بقسم علم النفس السريري من اختصاص أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وتجوز المشاركة في الإشراف والتدريس من بين الاختصاصيين المؤهلين من خارج الجامعة، على أن يخضع رفد برنامج الإجازة بالكوادر اللازمة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، و يقع على عاتق المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة (آمال) المساهمة في تأمين المناهج والمقررات الخاصة بتدريس برنامج الإجازة المذكور للجامعة على أن يتم اعتمادها من قبل الجامعة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

كما تقوم منظمة آمال بتقديم الدعم المادي للجامعة من أجل دفع أجور ومستحقات الأساتذة الذين يتم استقدامهم وفق القوانين والأنظمة النافذة بالجامعة، وبعد موافقتها على مؤهلاتهم لتدريس المناهج والمواد العلمية، أو من يقومون بالتدريس عن بُعد عند عدم توافر أصحاب هذه الاختصاصات من ملاك جامعة دمشق، وفي دفع أجور ومكافآت ومستحقات الأساتذة الذين يتم الاستعانة بهم من داخل القطر ولكن من خارج ملاك جامعة دمشق.

وتعهد رئيس مجلس أمناء منظمة امال الدكتور علي توركماني بتأمين الكادر لتدريس الاختصاصات الجديدة من الخارج في حال عدم توفرها في الجامعة.

وبين عميد كلية العلوم الصحية في جامعة دمشق الدكتور زهير مرمر ل”البعث ميديا أهمية افتتاح قسم العلاج النفسي السريري وخاصة بعدما سببته الحرب الإرهابية على سورية، فنحن بحاجة كبيرة لهذا الاختصاص وفي جامعة دمشق يوجد الخبرات وللمنظمة على أن يكون الافتتاح بداية العام الدارسي شهر 9.