رئيس مجلس الوزراء يفتتح مبنى مديرية مال بانياس في طرطوس

استهل رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، جولته في محافظة طرطوس بافتتاح مبنى مقر مديرية مال بانياس.

مدير مالية طرطوس، محمد عطفة، في تصريح لـ سانا، أكد أن المبنى مؤلف من قبو وطابق أرضي وخمسة طوابق بمساحة طابقية بحدود 900 متر مربع، ومساحة الموقع العام 1773 متراً مربعاً.

وأشار إلى أن البناء يضم فرعاً للمصرف التجاري السوري في بانياس، ودائرة النافذة الواحدة ويمكن لاحقاً أن تستقر الدوائر التابعة لوزارة المالية في البناء من فروع مصارف “عقاري وزراعي وصناعي وتسليف شعبي”.

هذا وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولة في محافظة طرطوس، على رأس وفد حكومي يضم وزراء الإدارة المحلية والبيئة والكهرباء والنقل والموارد المائية، لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والاستثمارية والاقتصادية وإطلاق العمل في بعضها.