معلا ينفي “للبعث ميديا” وجود مهلة لاتحاد الكرة أو تهديده بالإقالة

البعث ميديا – مؤيد البش

نفي رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا ل”البعث ميديا ” تصريحه لأي وسيلة إعلامية بخصوص عمل اتحاد كرة القدم أومنحه مهلة 24 ساعة لتعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني أو تهديده بالإقالة.

رئيس الاتحاد الرياضي العام أكد أن العمل المؤسساتي هو مايحكم العلاقة مع اتحاد الكرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المكتب التنفيذي لا يتدخل بأي من شؤون اتحاد الكرة الفنية أو غيرها.

وبين معلا “للبعث ميديا” أن الحديث عن مهلة أو إقالة هو كلام عار عن الصحة تماما ولا يمكن أن يوجد في منظمة مثل الاتحاد الرياضي.

يشار إلى أن صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية تصريحا منسوبا لمعلا عن وجود نية لإقالة اتحاد الكرة في حال لم يعين مدرب للمنتخب في غضون 24 ساعة.