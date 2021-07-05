أفغانستان.. إحباط محاولة “طالبان” الاستيلاء على قندوز

لقي ما لا يقل عن 15 مسلحاً من حركة طالبان حتفهم في غارات جوية للجيش الأفغاني في مدينة قندوز عاصمة إقليم قندوز شمال أفغانستان اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا عن عبد الهادي نزاري المتحدث باسم الجيش الأفغاني قوله في بيان إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الأفغاني قامت بناء على معلومات استخباراتية باستهداف موقع تجمع لمسلحين من طالبان كانوا احتشدوا خارج مدينة قندوز فجراً للأعداد لاجتياح المدينة والاستيلاء عليها وأسفرت الغارات عن مقتل 15 مسلحاً على الفور إضافة إلى تدمير كمية من الأسلحة والذخائر.