إطلاق نار.. مصرع شخصين وإصابة ثلاثة بأوهايو الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية.

ونقلت شبكة “أي بي سي” نيوز الأمريكية عن شرطة المدينة قولها إن “إطلاق نار وقع مساء أمس في حديقة (سمال بارك) في المدينة أثناء وجود ما بين 400 و500 وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح أحدهم في حالة حرجة”.

وأضافت الشرطة إن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث وفيما إذا كان إطلاق النار عشوائياً أو يستهدف أشخاصاً محددين.

وأصيب أربعة أطفال أمس في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية.