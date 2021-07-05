الرئيس الأسد يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مهنئاً بفوزه في الانتخابات الرئاسية

أجرى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مهنئاً بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتمنى الرئيس الأسد للرئيس المنتخب التوفيق في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية نحو المزيد من التقدم ومواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها في جميع المجالات.

وتم خلال الاتصال التأكيد على حرص الجانبين وعزمهما مواصلة العمل من أجل تعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي في المجالات كافة واستمرار التشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيسي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ 18 من حزيران الماضي بنسبة 61.95 بالمئة من أصوات الناخبين وأكد أنه سيكون عند ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه من بين أربعة مرشحين.