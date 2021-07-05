اليمن.. العدوان يقصف صعدة وتعز

تواصل قوى العدوان السعودي انتهاكاتها في اليمن، حيث أصيب يمنيان أحدهما طفل بقصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان في محافظتي صعدة وتعز.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة سبأ بإصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة كما شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر وثلاث غارات على منطقة مجازة الغربية بمحور عسير.

وفي محافظة تعز ذكر المصدر أن طفلا أصيب برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة وادي جديد بمديرية التعزية.

ويتواصل العدوان على الشعب اليمنى مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.

كما ذكر المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 176 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال الساعات الـ24 الماضية شملت قصفاً صاروخياً ومدفعياً وتحليقاً وغارات للطيران التجسسي واستحداث تحصينات قتالية.