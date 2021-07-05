بعد هطل أمطار غزيرة.. فيضانات تضرب مدينة سوتشي الروسية

مع استمرار هطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف شديدة منذ أمس، ضربت الفيضانات مدينة سوتشي الروسية اليوم.

وذكرت وكالة تاس أن المياه غمرت عدة شوارع وطوابق فنية بمستشفى في سوتشي نتيجة الأمطار الغزيرة، حيث أفاد عمدة سوتشي أليكسي كوبايجورودسكي عبر قناته على تلغرام أن هناك عمال طوارئ في الموقع وأسهمت جهودهم في انحسار المياه ولا توجد مخاطر تتهدد المرضى.

ووفقاً لمديرية منطقة كراسنودار بوزارة الطوارئ الروسية فقد تسببت الأمطار الغزيرة في تهاوي الأشجار وتعرض سطح مبنى سكني لأضرار وتعرض مستشفى للفيضانات فيما ارتفع منسوب مياه الأنهار.