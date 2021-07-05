بوليانسكي: لا تحسن في إصدار تأشيرات دخول أمريكية لدبلوماسيين روس

انتقد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي اليوم استمرار الموقف الأمريكي بخصوص منح الدبلوماسيين الروس تأشيرات دخول للمشاركة بأعمال واجتماعات منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بوليانسكي في تصريح نقلته صحيفة أزفستيا الروسية اليوم إنه لا يوجد تحسن ملحوظ في الموقف الخاص بإصدار تأشيرات دخول أمريكية للدبلوماسيين الروس لمشاركتهم في اجتماعات الأمم المتحدة.

ولفت بوليانسكي إلى أن هذا الإجراء لا يتم فقط مع الممثلين الروس في الأمم المتحدة ولكن أيضاً مع ممثلي دول أخرى لا تروق للولايات المتحدة مثل سورية وإيران وكوبا مؤكداً أن قيود التأشيرات تعتبر مشكلة كبيرة للمشاركة في أنشطة الأمم المتحدة ولحماية المصالح الوطنية.