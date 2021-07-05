تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بمتحور “كورونا الهندي” بالجزائر

أعلن معهد باستور في الجزائر تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالسلالة المتحورة في الهند من فيروس كورونا (دلتا) على مستوى ولاية الجزائر لترتفع حالات الإصابة بهذا المتحور إلى 31 حالة.

ونقل موقع الشروق أونلاين الجزائري عن المعهد قوله في بيان “إنه في إطار مراقبة انتشار السلالات المتحورة المختلفة لفيروس كورونا تم تسجيل منذ الـ 20 من حزيران الماضي 7 حالات جديدة من السلالة المتحورة (دلتا) على مستوى ولاية الجزائر وبالتالي يرتفع عدد الحالات المؤكدة من هذه السلالة منذ الـ 3 من أيار الماضي إلى 31 حالة”.