تكريم أسرة مسلسل على صفيح ساخن

كرمت كل من مؤسسة ع سيار وغاليري مصطفى علي ومحافظة دمشق أسرة مسلسل على صفيح ساخن من خلال جلسة حوارية مع عدد من الفنانين والفنيين المشاركين في العمل أعدها وأدارها الإعلامي ملهم الصالح وسط حضور إعلاميين ومهتمين.

غاليري مصطفى استضاف حفل التكريم الذي تلاه جلسة حوارية أدارها الإعلامي ملهم الصالح، وتحدث في مستهلها مخرج على صفيح ساخن سيف الدين سبيعي بأن أهم ما ميز العمل وساعد على نجاحه اعتماده على القالب الجماعي فكل من شارك فيه هو بطل مبيناً أن النص مكتوب مع إمكانية أن يكون له جزء ثان ولكن القرار في هذا الموضوع مرهون برغبة شركة الإنتاج.

وشارك في الاحتفال النحات مصطفى علي، ولمى نحاس رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ع سيار، وعلي وجيه الذي كتب نص العمل بالشراكة مع الفنان يامن الحجلي، والفنان محمد قنوع، والفنان عدنان أبو الشامات، والفنان جمال قبش والمؤلف الموسيقي رضوان نصري، والفنان عبد الرحمن قويدر، والفنان الشاب سليمان رزق، الفنانة الشابة آنا السيد