توقف خط الإنتاج الأول في مخبز السويداء الآلي

توقف خط إنتاج في مخبز السويداء الآلي الأول العامل بنظام الإدارة عن العمل بسبب عطل في حصيرة بيت النار، بحسب ما أعلن فرع المؤسسة السورية للمخابز بالمحافظة.

مدير فرع المؤسسة، علاء مهنا، أشار، في تصريح لسانا، إلى أن ورشات الصيانة بالمؤسسة بدأت بالعمل لسحب الحصيرة القديمة وتعديلها عبر تركيب حصيرة جديدة، مع إجراء صيانة كاملة وتحديثات لبيت النار بغية إعادة الخط للخدمة خلال الساعات القادمة.

وأكد أن العمل جار في المخبز، الذي يبلغ إنتاجه اليومي نحو 22 طناً، على خط إنتاج واحد، وتتم تغطية نقص الإنتاج الناتج عن توقف الخط الثاني من خلال المخابز الأخرى بالمحافظة لتأمين المادة للمعتمدين.