خطف عشرات التلاميذ شمال غرب نيجيريا

في ثاني اعتداء يستهدف مدرسة في هذا البلد خلال أقل من شهر، أقدم مسلحون إرهابيون اليوم على خطف عشرات التلاميذ من مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا.

ونقلت فرانس برس عن الاستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا إيمانويل بول قوله إن “الخاطفين اقتادوا 140 تلميذاً إلى مكان مجهول” لافتاً إلى تمكن 25 تلميذاً فقط من الهروب فيما بعد”.

كما أكد المتحدث باسم شرطة كادونا وقوع الاعتداء دون أن يحدد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.

وكان مسلحون خطفوا في الثاني من حزيران الماضي 136 تلميذاً من مدرسة في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا.