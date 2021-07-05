لليوم الـ 62.. الأسير الفلسطيني أبو عطوان يواصل إضرابه

وسط تدهور خطير في حالته الصحية، يواصل الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 62 احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت بنازير أبو عطوان شقيقة الأسير لوكالة (معاً) “الغضنفر يريد الحرية وهو يدرك الثمن مسبقاً، معنوياته عالية جداً ونحن جميعاً نستمد معنوياتنا وقوتنا منه لكن وضعه الصحي متدهور نتيجة امتناعه عن شرب الماء أيضاً ونخشى من انتكاس صحي مفاجئ يهدد حياته”.

وأعلن الأسير أبو عطوان أمس امتناعه عن شرب الماء احتجاجاً على رفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.