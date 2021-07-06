الخارجية الهندية تؤكد الدعم المستمر لسورية على كل الصعد

اعرب وكيل وزارة الخارجية الهندية سانجاي باتاشاريا خلال لقائه اليوم سفير سورية في الهند الدكتور رياض عباس عن أمله بخروج سورية من تبعات الحرب الإرهابية التي فرضت عليها وخاصة بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي فيها بنجاح.

وأكد باتاشاريا دعم بلاده المستمر لسورية على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والإنسانية وثباتها على موقفها الداعي إلى عدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة ونبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.

من جهته أشاد عباس بالجهود التي بذلتها الحكومة الهندية في مواجهة وتخطي تبعات انتشار جائحة فيروس كورونا بسلالاتها الجديدة وخروج الهند من هذه المواجهة بأقل الخسائر.

وبحث الجانبان قضايا التعاون بين البلدين وسبل مشاركة الهند بقطاعاتها الصناعية والتجارية والعمرانية والخدمية في عملية إعادة الإعمار في سورية حيث أكد عباس أن الهند كغيرها من الدول الصديقة لسورية سيكون لها دور فاعل في هذه المرحلة وأن الأبواب مفتوحة لها للمشاركة في إعادة الإعمار.