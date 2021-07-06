بحضور الرفيق بلال.. مجلس نقابة المعلمين بجامعة حلب يعقد مؤتمره السنوي.

حلب – معن الغادري

تركزت مداخلات أعضاء فرع جامعة حلب لنقابة المعلمين حول العديد من القضايا التعليمية والبحثية والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية والسبل الكفيلة لمعالجتها والنهوض بواقع العمل وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمعلمين في الجامعة.

وطالب المتداخلون بتحسين الوضع المادي لأعضاء الهيئة التدريسية وإعادة النظر في أجور الساعات التدريسية والتعويضات الامتحانية، والإسراع بإنجاز تعديل قانون تنظيم الجامعات واحتساب جميع التعويضات للمعلمين من أساس الراتب الحالي، وتقديم الدعم المادي والفني للمعاهد التقانية والارتقاء بواقعها من خلال رفدها بالأساتذة والفنيين والتجهيزات المناسبة.

وبين الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التعليم العالي أن اللقاءات المستمرة مثمرة على كافة الصعد ولها نتائجها الإيجابية لجهة وضع الرؤى والتصورات للنهوض بالواقع التعليمي والتدريسي في الجامعات ، منوهاً بالحضور المميز والكثيف والمشاركة الواسعة من جماهير الطلبة وأساتذة الجامعة وكوادرها المختلفة في الانتخابات الرئاسية للتأكيد على مواصلة المشوار مع القائد بشار ، وهو إن دل على شيء إنما يدل على حجم الوعي والنضج والمشاركة في بناء مستقبل الوطن .

وأثنى الرفيق بلال على مداخلات أعضاء المؤتمر البناءة والغنية والتي تطرقت لقضايا ومسائل تمس صميم العملية العلمية في الجامعة، مشدداً على ضرورة دعم البحث العلمي وتطويره ومواكبة كل ما هو جديد.

من جانبها استعرضت رئيس مكتب التعليم العالي في نقابة المعلمين الرفيقة صديقة طربيه واقع عمل النقابة، مشيرةً أن النقابة تعمل ضمن خطة مكتب التعليم العالي في القيادة المركزية.

حضر أعمال المؤتمر الرفيق الدكتور إبراهيم الحديد أمين فرع جامعة حلب للحزب والدكتور ماهر كرمان رئيس الجامعة والرفاق أعضاء قيادة فرع الجامعة للحزب ،ونقيب المعلمين في جامعة حلب ومعنيون .