بعد إصلاحه.. استئناف عمل خط الإنتاج في مخبز السويداء الأول

بعد الانتهاء من صيانته، أعاد فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء اليوم العمل في خط الإنتاج في مخبز السويداء الآلي الأول.

ووفقاً لـ “سانا”، أشار مدير فرع المؤسسة علاء مهنا إلى أنه تم تركيب حصيرة جديدة لبيت النار وإجراء تحديثات كاملة عليه ليعاود بذلك خط الإنتاج العمل بعد توقفه فجر أمس بسبب عطل في حصيرة بيت النار القديمة، لافتاً إلى أنه تم تأمين نقص الإنتاج على الخط من الخبز للمعتمدين أمس من خلال المخابز الأخرى في المحافظة.

ويعمل مخبز السويداء الآلي الأول عبر خطي إنتاج ويبلغ إنتاجه اليومي نحو 22 طناً.