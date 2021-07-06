خطيب زادة: الاعتداءات الأمريكية على الحدود السورية العراقية تصب في خدمة فلول “داعش”

أشار سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن الاعتداءات الأمريكية المتكررة على المنطقة الحدودية السورية العراقية تستهدف العناصر الأساسية في مكافحة الإرهاب وتصب في خدمة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي وتقويتها.

وقال خطيب زادة في حديث مع الصحفيين اليوم إن “إيران تؤكد دائماً أن لغة القوة والتهديد لن تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.. وعلى الولايات المتحدة أن تدرك أنها لن تحقق أهدافها في المنطقة بالغطرسة والبلطجة”.