محاور عديدة في اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار

ناقش مجلس إدارة هيئة الاستثمار الجديد، في اجتماعه الأول، جدول الأعمال رقم (1) لعام 2021 الذي أعدته هيئة الاستثمار السورية

وبحسب ما أعلنت الهيئة، تم الاتفاق على استمرار الهيئة بتطبيق الآلية المتبعة سابقاً بالنسبة لإصدار القرارات المتعلقة بالمشاريع المشملة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ( الإلغاء – التمديد – طي الإلغاء – تعديل غاية المشروع – وضع بالاستهلاك المحلي – تعديل / الجهة المستفيدة – الشكل القانوني – الجهة المستفيدة والقانوني / – تمديد فترة تسوية مستوردات المشروع – إدخال مؤقت – تعديل المعطيات عدا القرارات الخاصة بتوسيع المشاريع الاستثمارية ).

كما توصل الاجتماع إلى الاتفاق على استمرار الهيئة بتقاضي بدلات الخدمات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المشملة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 على ما هو معمول به ريثما يتم تعديلها بقرار لاحق.

بالإضافة إلى استمرار تفويض مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومدراء فروعها في المحافظات ومدراء المدن الصناعية بإصدار كافة القرارات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 .

وأكدت الهيئة على أن النقاط التي تم الاتفاق عليها سيصار الى تنفيذها تباعاً في الفترة القادمة.