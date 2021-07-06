وزير الأوقاف يجول على مؤسسة مصر الخير الدينية التنموية في القاهرة

متابعة لزيارته لجمهورية مصر العربية وزير الأوقاف الشيخ د. محمد عبدالستار السيد يجول على مؤسسة مصر الخير الدينية التنموية في المقطم بالقاهرة ويجتمع مع المشرفين عليها حيث كان في استقباله مدير المؤسسة وعضو مجلس الأمناء فيها السيد عبدالعزيز عبدالعزيز ، وبعد جولة على أقسام المؤسسة تم عقد لقاء عمل مع رؤساء القطاعات التي تشمل جوانب :

التكافل الاجتماعي

التنمية المتكاملة

البحث العلمي والابتكار

التعليم المجتمعي

كفالة المريض

إدارة الأزمات

وقد استمع السيد الوزير إلى شرح مفصل عن كيفية عمل كل قطاع وتوظيف جهود العمل الخيري والزكاة والصدقات في خدمة هذه المجالات بالتعاون مع مؤسسات الدولة…

وتعتبر مؤسسة مصر الخير المؤسسة التنموية الأولى على مستوى مصر حيث تقوم بتقديم ٨ملايين خدمة للمواطنين والمؤسسة حاصلة على جائزة اليونسكو لجهودها في التعليم وتقوم بدعم ٤٠٠ كيان طبي