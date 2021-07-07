تعزيزات جديدة إلى قواعد الاحتلال الأمريكي في منطقة الجزيرة السورية

بالتوازي مع سرقة خيرات البلاد من قمح ونفط، واصلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة السورية.

حيث ذكرت مصادر محلية في قرية السويدية بالحسكة أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت خلال الساعات الماضية رتلاً من 44 آلية من الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي منها صهاريج محملة بالنفط المسروق وشاحنات مبردةً.

بالمقابل، هبطت طائرة مروحية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، في قاعدة تابعة له بمدينة الشدادي، وبحسب المصادر، تم تحميلها بالذخائر وبعض المعدات وأقلعت مجدداً واتجهت إلى ريف دير الزور الشرقي.

كما لفتت المصادر إلى أنه صعد على متن الطائرة المروحية أيضاً ضباط من قوات المارينز الأمريكية متخصصون بالتدريبات العسكرية، غادروا القاعدة إلى حقل العمر للإشراف على دورات تدريبية هناك، بعد الانتهاء من دورات مماثلة أشرفوا عليها في قاعدة الشدادي.