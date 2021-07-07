جامعة دمشق تتفق مع الشؤون الاجتماعية لرفع كفاءة معاهدها

دمشق -فداء شاهين

اتفقت جامعة دمشق ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعزيز البحوث العلمية والتطبيقية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتضمنت المذكرة التي وقعت اليوم على رفع كفاءة المعاهد والدور والمراكز التخصصية التابعة للوزارة، والتي تخضع لإشرافها وتقدم خدماتها للشرائح المستهدفة وبشكل خاص في مجالات رعاية وتمكين وادماج الأشخاص ذوي الاعاقة، تأهيل وإدماج الجانحين والمتعافين من الادمان والآفات الاجتماعية ، دعم وتمكين المرأة، رعاية وتأهيل وإدماج المتسولين والمتشردين ، رعاية وتمكين الشباب، تنظيم الاسرة والقضايا السكانية، رعاية المسنين والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وغيرها من المجالات .

كما تقوم جامعة دمشق بتأهيل وتدريب كوادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في مجال الخدمة الاجتماعية ودراسة ورصد المتغيرات الاجتماعية وآثارها، والقيام بورشات عمل من قبل طلاب علم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الانسانية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبموجب المذكرة تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم التسهيلات اللازمة لأساتذة وطلاب قسم علم الاجتماع بكلية الآداب للقيام بزيارات ودراسات ميدانية الى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة ولإقامة ورشات عمل للطلاب والأساتذة في المراكز التابعة له وفق الإمكانيات المتاحة ، في حين تلتزم جامعة دمشق بتنفيذ برامج وورشات عمل تدريبية للعاملين في الوزارة.

ومؤسسات الرعاية التابعة لها بشكل دوري وتحمل نفقاتها، ورفد التدريب بالأساتذة والتجهيزات اللوجستية المطلوبة للقيام بالتدريب ،ونشر البحوث العلمية والتطبيقية التي يقوم بإعدادها في تلك المؤسسات للإفادة من نتائجها ، على أن تتحمل الجامعة تكاليف نشرها وطباعتها.

واتفق الجانبان على إعداد خطة سنوية للتعاون المشترك تتضمن برامج البحوث السنوية والتدريب وورشات العمل، وتحديد شروط ومعايير المشاركة في التدريبات والمؤهلات العلمية والمهنية المطلوبة، فضلا عن تعيين منسقين من كلا الطرفين لتنفيذ ورشات العمل، ومنح شهادات وخبرة موقعة من كلا الطرفين.

يشار الى ان الاتفاقية وقعت من قبل رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله