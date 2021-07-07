خطوط “الأونو”.. وتستمر المعاناة..

لأكثر من سنة والحديث يدور في المؤسسة العامة للاتصالات عن تركيب خلايا شمسية لشحن المدخرات المغذية للخطوط الأرضية العاملة على نظام “الأونو”، وذلك لتجنب انقطاعها عند غياب التغذية الكهربائية عن المقاسم المشغلة لها، ولكن الدوران لايزال مستمر ولم يستقر حتى الآن..

مشكلة مشتركي الخطوط المرتبطة بوحدات النفاذ الضوئي “الأونو” تزداد سوءاً يوماً بعد يوم نتيجة الواقع الكهربائي المتردي، فساعات الانقطاع الطويلة تمنع آلاف المواطنين من الاستفادة من خدمات الاتصالات، سواء الأرضية أو حتى الانترنت، وتنعدم معها سبل التواصل مع الآخرين، لدرجةٍ نسي معظمهم أن لديه هاتفاً أرضياً..

وبانتظار تنفيذ عقد الطاقة الكهروضوئية، يبقى الأهالي في عزلتهم بعيدين عن أشكال التقانة الحديثة، لتتحول أجهزة الأرضي إلى صمديات تزين طاولات المنازل دون فائدة، إذ لم تعد تُذكر إلا عند دفع الرسوم الشهرية للحفاظ على الخط فقط، وهنا يتساءل البعض لماذا عليهم تسديد اشتراكاتهم بخدمات لا تتوفر لهم إلا لساعات محدودة، هذا إن وجدت..

استياء شديد في المحافظات والمناطق التي انتقلت للعمل على نظام “الأونو”، ومطالبات بالعودة للخطوط القديمة، فالتقنية “الحديثة” التي من المفترض أن تسهل إيصال الخدمات الاتصالية لمشتركيها أصبحت عبئاً عليهم، وأدت لنتائج عكسية حالت دون تحقيق الهدف المرجو منها..

العالم يتغير بشكل سريع والحاجة للاتصال أمرٌ ضروري لا يمكن الاستغناء عنه، وعليه فإن الوضع الراهن لا يحتمل أن نبقى مشغولين بكيفية تغذية بطاريات “الأرضي” والغير يغزو الفضاء السيبراني.

رغد خضور