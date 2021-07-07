ضبط عشبة زهرة النيل الضارة في أحد أجنحة معرض للزهور في اللاذقية تباع على أنها زهرة لوتس

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

لم تسفر الجولات التفتيشية المكثفة للتحري عن زهرة النيل و عشبة الباذنجان البري عن ضبط أي تواجد لهذه النباتات الضارة في المشاتل الخاصة و غيرها من المواقع التي قام فنّيون من دائرتي الوقاية والإنتاج النباتي في مديرية زراعة اللاذقية بهذه الجولات التفتيشية لمراقبة التداول والاتجار بزهرة النيل وعشبة الباذنجان البري و لكن المفارقة الغريبة و غير المتوقعة أن يتم رصد نباتات عشبة زهرة النيل في أحد أجنحة ضمن المعرض حيث قام لجان الكشف و المراقبة من خلال دائرة الوقاية في مديرية زراعة اللاذقية و على الفور تمّ العمل على مصادرتها أصولاً وأخذ تعهد خطي من المخالفين بعدم حيازة أو تداول أو إكثار هذه العشبة تحت طائلة المسؤولية.

و للاستيضاح عن أضرار و مخاطر هذه النباتات فقد التقى ” البعث ميديا ” مع رئيس دائرة الوقاية في مديرية زراعة اللاذقية المهندس ياسر محمد حيث بيّن أن عشبة زهرة النيل تعتبر من النباتات الضارة التي تشكل مستعمرات تتكاثر بسرعة كبيرة و لها اضرار كبيرة جدا على المسطحات المائية فكل نبات يستهلك من( ١ إلى ٥ ) ليتر ماء في اليوم الواحد كماتزيد من نسبة التبخر من المسطحات المائية لان اوراقه عريضة ويكوّن مستعمرات متراصة تمنع حركة الماء من الينابيع ويمنع تدفق المياه ووصولها الى مصبات الأنهار كما تسبب انسداد الأقنية والسواقي والأنهار في حال اهمالها وتكاثرها مما يؤدي الى نقص كبير في مياه الري ومياه الشرب كما أن استهلاكها للأوكسجين المذاب في الماء وتغطيتها للمسطحات المائية يسيء لمواصفات المياه من حيث اللون والطعم والرائحة ويسبب موت العديد من الكائنات المائية ومنها الأسماك إضافة الى اعاقة عمل عنفات توليد الطاقة الكهربائية.

و أشار الى أن مديرية الزراعة تقوم من خلال عمل لجنة الحجر الداخلي بالتحري عن وجود هذه الافة الخطيرة والتعامل معها ومن خلال جولات التحري المستمرة عنها من قبل دائرة الوقاية تبين وجود تلك الزهرة الخطيرة في احدى اجنحة معرض الزهور معدة للبيع على أنها زهرة لوتس دون معرفة مدى ضررها من قبل البائع حيث تم مصادرتها و اتلافها اصولا و توجيه انذار للبائع ، علما أنه لم يتبين وجود أي بؤرة اصابة بزهرة النيل في محافظة اللاذقية لهذا العام.

وتهيب مديرية الزراعة بالاخوة المواطنين تجنب تداول هذه الزهرة او زراعتها للزينة لما لها من نتائج كارثية و نتمنى التعاون بالابلاغ عن وجودها في اي مكان .

و في سياق إجراءات الكشف عن هذه النباتات فقد تمّ الأسبوع الفائت الكشف على المشاتل الموجودة علي طريق قرية الهنادي بريف اللاذقية و على النهر جانب شركة حميشو التجارية و بنتيجة هذه الجولات تبيّن خلو تلك المشاتل من زهرة النيل وعشبة الباذنجان البري كما تمّ توزيع منشورات تعريفية عن زهرة النيل وذلك لمنع تداولها والإتجار بها وإعلام دائرة الوقاية في حال التواجد والانتشار . و دعت مديرية زراعة اللاذقية الى إبلاغها بأي مشاهدات لهاتين العشبتين لما لهما من آثار ضارة وكارثية.