عطل فني بمحطة تحويل حماة المغلقة

أدى عطل فني في محطة تحويل حماة المغلقة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة حماة، منذ منتصف الليلة الماضية.

المهندس أحمد اليوسف، مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة، بين أن سبب الانقطاع ناجم عن عطل في خلية الوصول إلى محطة تحويل حماة المغلقة، الواقعة في حديقة الثورة بحي القصور، لافتاً إلى أن ورشة فنية متخصصة بأعمال الصيانة من المتوقع وصولها إلى حماة اليوم قادمة من دمشق، باعتبار أن استبدال وصيانة التجهيزات التي تعرضت للعطب متخصص فيها فنيون من المؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية.

بدوره، أوضح رئيس المحطة، المهندس حسن ياسين دالي، أن المحطة التي تغذي أحياء القصور والحميدية وجزءاً من الشريعة تعرضت للعطب “احتراق بارات وتجهيزات أخرى” نتيجة الضغط الشديد على استجرار الطاقة والتقنين الكهربائي وارتفاع درجة حرارة الطقس، لافتا إلى أنه إلى حين انتهاء أعمال الصيانة يجري حالياً تحميل التغذية على الخطوط البديلة لضمان التغذية الكهربائية للأحياء التي انقطعت عنها الطاقة الكهربائية.