في إطار الاجتماع الـ 16 بصيغة أستانا.. الوفد السوري يعقد لقاء مع الوفد الإيراني

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين اليوم لقاء مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي في إطار الاجتماع الدولي السادس عشر بصيغة أستانا حول سورية المنعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية التقى الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتييف ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون.