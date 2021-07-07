ميسي يقود الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا

ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا ناريا مع غريمه البرازيلي في نهائي كأس كوبا أمريكا، بعد فوزه فجر اليوم الأربعاء على كولومبيا 3-2 بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وتقدم المهاجم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول للأرجنتين عقب مرور سبع دقائق مستفيدا من تمريرة القائد ليونيل ميسي.

ولكن لويس دياز، أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب بعد تسديدة من زاوية صعبة، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.