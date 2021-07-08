أجنحة الشام تسير رحلات أسبوعية بين حلب والشارقة

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران أنها ستبدأ تسيير رحلات مباشرة من مطار حلب إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل رحلة واحدة بشكل مبدئي أسبوعيا اعتبارا من الـ 16 من تموز الجاري.

وأوضحت الشركة في إعلانها اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الخطة التشغيلية التي تنتهجها للمساهمة في تذليل صعوبات السفر للمسافرين القاطنين في مدينة حلب ووصلهم مع مدينتهم بشكل مباشر.

يشار إلى أن الشركة مستمرة أيضا بتسيير رحلاتها المباشرة بين حلب وبيروت وبالعكس أسبوعيا.