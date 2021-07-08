الأوبرالية العالمية سمية حلاق تحيي حفلاً موسيقياً في بانياس

أقيمت أمس في كنيسة قلب يسوع بمدينة بانياس أمسية باروك كلاسيكية احيتها مغنية الأوبرا العالمية سمية حلاق وفرقتها الموسيقية وسط حضور جمهور كبير من أهالي مدينة بانياس وريفها.

وتضمن الحفل مجموعة من التراتيل باللغتين العربية واللاتينية تحمل رسائل السلام والمحبة لسورية.

الأب ميشيل السغبينيي كاهن رعية قلب يسوع بمدينة بانياس قال في تصريح لسانا إن غاية الحفل تقديم شيء مميز لأبناء المدينة يزرع بذرة للسلام والمحبة بين الناس وخاصة بعد ظروف الحرب والآلام الكثيرة التي عاشها السوريون بشكل عام.

بدوره النائب الأسقفي العام لأبرشية اللاذقية المارونية المونسنيور أنطوان ديب عبر في حديث مماثل عن سعادته بحضور الأمسية التي تمثل حاجة للكثيرين بهذه الأوقات فالموسيقا حسب تعبيره هي حمام للروح يخفف من آلامها وهمومها.

وأضاف إنه بالرغم من كل ما مر بنا في سورية من آلام وحروب سيبقى لدينا أمل ورجاء بأن تكون المرحلة القادمة أفضل في حياة السوريين جميعاً تحمل لهم المحبة والأمل والسلام.

وأوضحت المغنية الأوبرالية حلاق التي أحيت الأمسية مع فرقتها أن حفل اليوم هو رسالة أرادت أن توجهها من خلال الموسيقا لأهالي المدينة لتضيء في قلوبهم شعلة الأمل وتمنحهم طاقة إيجابية لافتة إلى أن الحفل هو الثالث في سورية حيث قدمت حفلات في حلب وحمص وقريباً في دمشق.