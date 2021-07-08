توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو صحو وحار نسبيا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية، وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين تعاود درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو صحو وحار بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية، وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.