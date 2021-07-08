لوحة كاريكاتير عن ضرورة الحوار لنبذ العنف لـ رائد خليل تفوز بجائزة في سلوفاكيا

فازت لوحة كاريكاتير تناولت ضرورة تبني الحوار لنبذ العنف والقوة لفنان الكاريكاتير السوري رائد خليل بالجائزة الخاصة في مسابقة براين سنيزينغ الدولية في سلوفاكيا.

وتمحور موضوع المسابقة التي شهدت مشاركة واسعة من رسامي الكاريكاتير في العالم حول دعوة الناس لمواجهة العنف بأساليب راقية وتغيير طبيعة الصراعات إلى منحى يبتعد عن الدموية واضطهاد الآخرين.

وتصور لوحة خليل الفائزة مجموعة أفكار في مواجهة القبضة الحديدية في إشارة إلى دور الحوار وإلى أن الكلمة أقوى من أي سلاح.

وسبق لخليل أن حصد في الشهرين الفائت والجاري جوائز عديدة من مهرجاني التفاحة الذهبية في رومانيا وفيريزاج الدولي السابع بكوسوفو.

ويعمل خليل رسام كاريكاتير في صحيفة البعث وفي التلفزيون العربي السوري كما أنه مدير مهرجان سورية الدولي للكاريكاتير منذ انطلاقته في عام 2005.