موسكو تحذر من محاولات الغرب زعزعة استقرارها قبل الانتخابات البرلمانية

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من محاولات دول الغرب زعزعة الاستقرار في بلاده قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أيلول المقبل عبر التحريض على الاحتجاجات.

ووفق وكالة سبوتنيك، قال لافروف اليوم: “يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة استقرار الوضع والتحريض على بعض الاحتجاجات حتى العنيفة منها كما يحب الغرب أن يفعل دوما”.

وأضاف: “قد يطلق الغرب حملة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات”، مؤكدا أن “هذه السيناريوهات التي رسمها الغرب لن تتحقق”.