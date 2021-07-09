السيد يلقي خطبة الجمعة ويؤم بالمصلين بالعاصمة المصرية القاهرة

ألقى وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد خطبة الجمعة وائتمَّ بالمصلين في مسجد فاضل المركزي في الحي المتميز بمدينة ٦ أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور السفير السوري الدكتور بسام درويش وأعضاء السفارة السورية في القاهرة

وقال السيد من القاهرة : سورية على مدار السنوات العشر الماضية قاتلت الإرهاب وواجهت التطرف وتصدت للحصار وانتصرت بفضل الله ثم بفضل رئيسها وجيشها وشعبها وتضحيات شهدائها .

كما أضاف: إن “سورية كانت أول من اكتشف حقيقة إجرام الإخوان وحاربتهم في الثمانينات وهي تواجههم اليوم وتواجه كافة المجموعات المتطرفة ، ومصر كذلك عانت منهم طويلاً واليوم الجيشان السوري والمصري يواجهان خطر هذا التنظيم وسينتصران عليه كما انتصرا سابقاً في حرب تشرين التحريرية”.

وأكد الدكتور السيد أن سورية هي الأرض المباركة التي تظللها ملائكة الرحمن وفيها عمود النور، مشيراً إلى أنها لن تنكسر ولن تركع أمام المتطرفين الذين استبدلوا العروبة بالأعراب والإسلام بالإخوان والتسامح بالتكفير.