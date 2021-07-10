أمسية شعرية في ثقافي حماة

حماة- منير الأحمد

أقامت مديرية الثقافة في حماة، بالتعاون مع فريق الأمل الثقافي ” أمسية شعرية ” شارك فيها كوكبة من المواهب الواعدة انضمت إلى مسار العطاء الأدبي للمرة الأولى وانضموا إلى فريق الأمل الثقافي الذي ترعاه مديرية الثقافة.

وقدّم الشعراء الشباب قصائد في الوطن والحب والإنسانية وكانت لمساتهم الإبداعية بشائر ترفد الحراك الأدبي في المحافظة.

مدير الثقافة بحماة سامي محمود طه ذكر في تصريح ل” البعث ميديا” أنه يأتي هذا اللقاء الأدبي الجميل ضمن برنامج مديرية الثقافة في اكتشاف المواهب وتأسيس الفرق الشابة الرافدة للنشاط الثقافي ، فالشباب هم عماد أي تطور و تحديث في أي عمل بناء ، و حماة ولّادة المبدعين ، و ما رأيناه و سمعناه اليوم يشير إلى غنى فكري وثقافي لشبابنا فالقصائد التي قدمت اليوم يرقى بعضها إلى مصاف الشعر مكتمل المقومات الأدبية وفريق الأمل الثقافي أسسه بعض هؤلاء الشباب المجتهد الواعي و آثروا أن يكون فريقهم تحت أجنحة مديرية الثقافة ، ونحن بدورنا وفرنا لهم مقومات الانطلاق و العمل والتدريب و تسميته بفريق الأمل الثقافي واعدة ، مضيفاً: “الاهتمام بالشباب مستمر ومنابر مديرية ثقافة حماة متاحة لهم دائما .. الوطن يكبر و يشتد عضده بأبنائه الذين يثبتون أصالة انتمائهم وحسهم الوطني النبيل”.

وحضر الأمسية الشعرية عدد من أعضاء اتحاد الكتاب العرب استمعوا إلى التجارب الشعرية الجديدة للشعراء أنس شربتجي وأنس جعمور وقاسم مصطفى عباس و أمير حجازي و عبد الرحمن حويكة ونزيه علواني .