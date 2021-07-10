إخماد ٩ حرائق زراعية و حراجية في اللاذقية

سجّلت حصيلة اليوم من الحرائق في محافظة اللاذقية تسعة حرائق متفرقة في مختلف مناطق المحافظة منها ٨ حرائق زراعية و حريق حراجي ، و قد تمكنت فرق الإطفاء و مكافحة الحرائق في دائرة الحراج من إخمادها.

و شملت الحرائق الزراعية قرى : سربيون في ريف جبلة بمساحة دونم و نصف زيتون و أعشاب ، و حريق في كسب – قسطل معاف بمساحة دونم و نصف أشجار مثمرة و أعشاب و في دوير بعبدة بجبلة بمساحة دونم أشجار مثمرة و حريق زراعي في قرى بيت جناورو – عين عيدو في ريف منطقة اللاذقية بمساحة ١٥ دونم أشجار مثمرة و حريق آخر في خان الجوز – عين عيدو بريف اللاذقية و حريق في حرف المسيترة بريف القرداحة و في المنيزلة بريف جبلة و في قرية كرسانا بريف اللاذقية على مساحة دونمين زيتون و أعشاب و كما تمّ إخماد حريق في بشراغي بجبلة على مساحة ٣ دونمات من أشجار الصنوبر.